15-летний Матвей Мичков — лучший снайпер МХЛ. Он забросил 14 шайб в 16 матчах

15-летний нападающий молодежного клуба «СКА-1946» Матвей Мичков оформил дубль в матче регулярного чемпионата МХЛ с МХК «Амурские Тигры» (10:1).

В нынешнем сезоне Мичков забил 14 голов. Он является лучшим снайпером лиги. Форвард набрал 19 (14+5) очков в 16 матчах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в «твиттере» «СКА-1946».

Мичков перешёл в СКА из ярославского «Локомотива» в мае 2020 года.

Молодой хоккеист в январе стал лучшим снайпером и бомбардиром на юношеской Олимпиаде, где сборная России до 16 лет завоевала золото. Смог набрать 14 (9+5) очков, установив тем самым рекорд юношеских Олимпийских игр. Кроме того, Матвей считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года.

Мичков родом из Перми. В девятилетнем возрасте получил предложение переехать в школу ярославского «Локомотива».