Эрик Густафссон подписал 1-летний контракт с «Филадельфией» на сумму $ 3 млн

28-летний шведский защитник Эрик Густафссон, ранее выступавший за «Чикаго Блэкхоукс» и «Калгари Флэймз», стал игроком «Филадельфии Флайерз», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с игроком, вышедшим на рынок свободных агентов, рассчитано сроком на 1 год на общую сумму в $ 3 млн.

В 2018 году он подписал 2-летний контракт с «Чикаго» на сумму $ 2,4 млн ($ 1,2 млн в год), срок которого истёк нынешним летом.

В прошедшем сезоне Густафссон провёл 59 встреч в составе «Чикаго», в которых набрал 26 (6+20) очков при коэффициенте полезности «-8» и 25 минутах штрафа. Ещё 7 матчей он отыграл за «Калгари», отметившись 3 (0+3) результативными передачами и заработав показатель полезности «-1».

Всего за карьеру в НХЛ 28-летний защитник принял участие в 221 игре, набрав 119 (28+91) очков и продемонстрировав коэффициент полезности «-3» при 71 минуте штрафа.