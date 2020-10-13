Генменеджер «Филадельфии» прокомментировал подписание Эрика Густафссона

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер выразил мнение о подписании 28-летнего экс-защитника «Чикаго Блэкхоукс» и «Калгари Флэймз» Эрика Густафссона.
«Эрик – мобильный и опытный защитник, который владеет шайбой и хорошо зарекомендовал себя в атаке, как в равных составах, так и при игре в большинстве. Мы уверены, что Эрик даст нам нужное игровое время на площадке и станет хорошим дополнением к нашей группе молодых защитников», — цитирует Флетчера официальный сайт «Флайерз».
Напомним, что Эрик Густафссон подписал 1-летний контракт с «Филадельфией» на сумму $ 3 млн.
В прошедшем сезоне Густафссон провёл 59 встреч в составе «Чикаго», в которых набрал 26 (6+20) очков при коэффициенте полезности «-8» и 25 минутах штрафа. Ещё 7 матчей он отыграл за «Калгари», отметившись 3 (0+3) результативными передачами и заработав показатель полезности «-1».
Всего за карьеру в НХЛ 28-летний защитник принял участие в 221 игре, набрав 119 (28+91) очков и продемонстрировав коэффициент полезности «-3» при 71 минуте штрафа.
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