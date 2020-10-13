Алекс Пьетранджело вернулся из Лас-Вегаса в Сент-Луис. Он вёл переговоры с «Голден Найтс»

Журналист The Athletic Джесси Грэнджер в «Твиттере» опубликовал последнюю информацию о ходе переговоров «Вегас Голден Найтс» со звёздным 30-летним канадским экс-защитником «Сент-Луис Блюз» Алексом Пьетранджело.

«Мне сказали, что Алекс Пьетранджело покинул Лас-Вегас и вернулся в Сент-Луис после долгого визита и хороших переговоров с «Голден Найтс».

Контракт подписан не был. Но это не значит, что он не соглашение с «Вегасом». Такой информацией я располагаю к этой минуте», — написал Грэнджер в «Твиттере».

Напомним, что Пьетранджело находится в статусе неограниченно свободного агента после отказа продлевать контракт с «Сент-Луис Блюз».



Канадец был задрафтован «блюзменами» в 2008 году в первом раунде под общим 4-м номером. С тех пор он выступал в составе «блюзменов» на протяжении 12 сезонов. На его счету 758 встреч в НХЛ, за которые он набрал 450 (109+341) очков и заработал показатель полезности «+77». В текущем сезоне он провёл 70 игр, набрав 52 (16+36) очка при коэффициенте полезности «+11».



В 2013 году канадский защитник подписал 7-летнее соглашение с «Сент-Луисом» с зарплатой $ 6,5 млн за сезон (общая сумма контракта — $ 45,5 млн).