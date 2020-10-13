«Айлендерс» близки к подписанию 1-летнего контракта с Кори Шнайдером на $ 800 тыс

«Нью-Йорк Айлендерс» завершает оформление сделки по 34-летнему американскому вратарю Кори Шнайдеру, известному по выступлениям за «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом информирует журналист TSN Пьер Лебрюн в «Твиттере».
Сообщается, что «Айлендерс» заключат с голкипером 1-летнее соглашение на общую сумму в $ 800 тыс.
Напомним, что «Нью-Джерси» принял решение о выкупе контракта 34-летнего вратаря. У Шнайдера оставалось два года по контракту с зарплатой $ 6 млн за сезон.
В минувшем сезоне Кори Шнайдер провёл 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержав три победы. Он отражал 88,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,53.
Ранее «Айлендерс» не стал продлевать контракт с немецким голкипером Томасом Грайссом, перешедшим в «Детройт Ред Уингз». Ожидалось, что вратарский тандем в клубе могут составить российские игроки – Илья Сорокин и Семён Варламов.
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