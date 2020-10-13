Алекс Пьетранджело подпишет 7-летний контракт с «Вегасом» на сумму в $ 61,6 млн

«Вегас Голден Найтс» завершает переговоры по контракту со звёздным 30-летним канадским экс-защитником «Сент-Луис Блюз» Алексом Пьетранджело, сообщает журналист TSN Пьер Лебрюн в «Твиттере».

Как утверждает источник, Пьетранджело подпишет 7-летний контракт с «Вегасом», согласно которому будет зарабатывать $ 8,8 млн за сезон, то есть общая сумма контракта составит $ 61,6 млн.



Канадец был задрафтован «блюзменами» в 2008 году в первом раунде под общим 4-м номером. С тех пор он выступал в составе «блюзменов» на протяжении 12 сезонов. На его счету 758 встреч в НХЛ, за которые он набрал 450 (109+341) очков и заработал показатель полезности «+77». В прошедшем сезоне он провёл 70 игр, набрав 52 (16+36) очка при коэффициенте полезности «+11».



В 2013 году канадский защитник подписал 7-летнее соглашение с «Сент-Луисом» с зарплатой $ 6,5 млн за сезон (общая сумма контракта — $ 45,5 млн).