25-летний российский защитник Никита Задоров попрощался с болельщиками «Колорадо Эвеланш», откуда он был обменян в «Чикаго Блэкхоукс».
«Спасибо «Колорадо». Это были незабываемые 5 лет. Остаются только прекрасные воспоминания об этом месте. Невероятная группа болельщиков, которая поддерживала во время взлётов и падений.Денвер всегда будет занимать особое место в моем сердце. До скорой встречи», — написал Задоров в «Инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Никиты Задорова.
Напомним, что Никита Задоров подписал однолетний контракт с «Чикаго» на $ 3,2 млн. Он перешёл в «Блэкхоукс» вместе со шведом Антоном Линдхольмом, в обратном направлении проследовали нападающий Брэндон Саад и Дэннис Гилберт. Кроме того, «Чикаго Блэкхоукс» также заплатит за Саада компенсацию размером в $ 1 млн.
В сезоне-2019/2020 Задоров провёл за «Колорадо» 64 матча и набрал в них 13 очков, забросив 4 шайбы и отдав 9 голевых передач при показателе полезности «+6».
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