«Вегас» обменял Нейта Шмидта в «Ванкувер»

29-летний американский защитник «Вегас Голден Найтс» Нейт Шмитд обменян в «Ванкувер Кэнакс», информирует журналист TSN Даррен Дрегер в «Твиттере».
Взамен «Вегас» получил право выбора в 3-м раунде на драфте НХЛ 2022 года.
29-летний американский защитник Нейт Шмидт в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ провёл 59 встреч за «Вегас Голден Найтс», в которых набрал 31 (7+24) очко при показателе полезности «+11». Всего в НХЛ на его счету 140 (29+111) результативных баллов в 396 матчах при коэффициенте полезности «+88».
Перед сезоном-2019/2020 Нейт Шмидт заключил 6-летнюю сделку с «Вегасом» на общую сумму $ 35,7 млн ($ 5,95 млн за сезон), срок которой истекает в 2025 году.
Ранее стало известно, что состав «Вегаса» пополнит экс-защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело.
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