«Вашингтон» вспомнил 100-й гол Овечкина в матче с «Рейнджерс». Лундквист отреагировал

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» опубликовал юбилейный гол российского нападающего Александра Овечкина, который он забил в 2007 году в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».
Новичок «Вашингтона» Хенрик Лундквист, который тогда защищал ворота «Рейнджерс», отреагировал на этот пост следующим образом:
«Это всё в прошлом, давайте двигаться вперед», — написал Лундгвист в своём «твиттере».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».
Ранее сообщалось, что 38-летний швед подписал однолетний контракт с «Вашингтоном». За сезон он заработает $ 1,5 млн.
Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение в размере $ 8,5 млн по семилетнему контракту, который подписал в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. В итоге после расторжения голкипер получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.
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