Ричардсон стал игроком «Нэшвилла». В минувшем сезоне его гол выбил «хищников» из плей-офф

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» на официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Брэдом Ричардсоном. Соглашение с 35-летним игроком рассчитано на один год, а его зарплата составит $ 1 млн.

В минувшем сезоне он набрал 11 (6+5) очков в 59 матче регулярного чемпионата за «Аризону» при показателе полезности «+1». В девяти матчах плей-офф добавил ещё 3 (2+1) очка. Примечательно, что «Нэшвилл» и «Аризона» встречались в квалификации Кубка Стэнли. «Койотс» оказались сильнее «хищников» со счётом 3-1, а Ричардсон стал автором победного гола в заключительном матче противостояния.

Ричардсон выступал за «Койотс» на протяжении последних пяти сезонов. Всего в НХЛ он провёл 808 матчей и набрал 242 (106+136) очка. В 59 матчах плей-офф добавил 13 (7+6) баллов. В 2012 году выиграл Кубок Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз».