Никита Задоров рассказал о реакции Патрика Кейна на его переход в «Чикаго»

Российский защитник «Чикаго Блэкхоукс» Никита Задоров рассказал, что нападающий «ястребов» Патрик Кейн поздравил его с переходом в ряды «Блэкхоукс». Напомним, «Колорадо Эвеланш» отправил в «Чикаго» Задорова и Антона Линдхольма, а взамен получил Денниса Гилберта и Брэндона Саада.

«Сразу после обмена я получил сообщение от Патрика Кейна. Он сказал, что чрезвычайно рад тому, что ему больше не придется играть против такого защитника, как я. Очень приятно слышать это от одного из лучших хоккеистов мира», — цитирует Задорова пресс-служба сайта НХЛ.

С 2015 года Задоров выступал за «Колорадо Эвеланш». В сезоне-2019/2020 игрок провёл за «Колорадо» 64 матча и набрал в них 13 очков, забросив четыре шайбы и отдав девять голевых передач при показателе полезности "+6". Всего за время заокеанской карьеры Задоров отыграл 356 матчей и набрал в них 75 (22+53) при полезности "-10".