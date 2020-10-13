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«Вегас» не будет обменивать голкипера Флёри и сохранит их тандем с Ленером

«Вегас» не будет обменивать голкипера Флёри и сохранит их тандем с Ленером
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли МакКриммон сообщил, что клуб не будет обменивать вратаря Марка-Андре Флёри.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, «Голден Найтс» начнут сезон с тандемом Флёри и Робина Ленера, подписавшего в межсезонье контракт на пять лет с зарплатой $ 5 млн.

«Голден Найтс» предлагали другим клубам забрать контракт 35-летнего игрока с доплатой в виде пика второго раунда драфта. Несмотря на это, желающих подписать канадца не нашлось. Соглашение Флёри с «Вегасом» действует до 2022 года. Зарплата хоккеиста — $ 7 млн за сезон. 3 октября «золотые рыцари» подписали новый пятилетний договор с вратарём Ленером. По условиям контракта 29-летний швед заработает $ 25 млн.

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