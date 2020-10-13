Голкипер Кори Шнайдер станет игроком «Айлендерс». Ранее его контракт выкупил «Нью-Джерси»

«Нью-Йорк Айлендерс» подпишет контракт с голкипером Кори Шнайдером, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн. Соглашение с 34-летним вратарём будет рассчитано на один год, а зарплата составит $ 700 тыс.
Прошлое соглашение игрока было выкуплено «Нью-Джерси Дэвилз». В минувшем сезоне НХЛ он сыграл 13 матчей, пропуская в среднем 3,53 шайбы и отражая 88,7% бросков. Шнайдер выступал за «Нью-Джерси» с сезона-2013/2014. Всего за команду он провел 311 встречу, одержав 115 побед.
Стоит заметить, что генеральным менеджером «островитян» является Лу Ламорелло, который ранее на протяжении долгого времени занимал аналогичную должность в «Дэвилз». На данный момент вратарскую бригаду «островитян» образуют Семён Варламов и Илья Сорокин. Ламорелло уже подтвердил информацию о скором заключении контракта с Кори.
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