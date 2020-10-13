Соколов: разговаривать с фанатами – это такая же часть профессии, как и забрасывание шайб

Проспект «Оттавы Сенаторз» нападающий Егор Соколов поделился ожиданиями от следующего сезона и рассказал о готовности общаться с болельщиками команды.

«Будем выбирать лучшие варианты. Если мы с агентом решим, что продолжение карьеры до начала сезона в НХЛ интересно, то будем уже решать на месте. Со мной уже связались по Zoom, мы поговорили с главным тренером, главным скаутом, генеральным менеджером, всем тренерским штабом, включая тренеров по физической подготовке. Очень приятно познакомиться со всеми, буду стараться показать себя лишь с лучшей стороны. Всё будет зависеть лишь от меня и моей работы. Никто ни мне, ни любому другому игроку нашей команды не гарантирует постоянного места в составе – это правильно.

Особо странных вопросов перед драфтом не было. Комбайна в этом году не случилось, поэтому были обычные вопросы насчёт моей летней подготовки, про мои тренировки, занятия, про семью, где я живу и про родных. Спрашивали про то, какой я человек – другими словами, составляли мой портрет как игрока, чтобы они понимали с чем имеют дело и на что могут рассчитывать. Готов ли общаться с болельщиками? Разумеется, готов! Общение с фанатами и прессой – работа игрока, будет приятно, если я буду общаться со всеми. Я открытый человек, всегда готов обсудить любой хоккейный вопрос и ответить на конструктивную критику. Разговаривать с фанатами – это такая же часть профессии, как и забрасывание шайб.

Было очень приятно увидеть в «Инстаграме» поздравление от Артёма Анисимова. Очень приятно, когда люди, которые провели ни одну сотню матчей в НХЛ пишут тебе. Предложили помощь, если вдруг что-то понадобится. Пообещал поддержку и введение в курс дела уже в «Оттаве». Также мне написали Брэди Ткачук и Тома Шабо – поздравили с выбором, пожелали всего наилучшего и пожелали скорейшей встречи внутри коллектива на льду», – сказал Соколов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Лебеденко