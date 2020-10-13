Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Соколов: думаю, что «Оттава» будет выбирать больше русских, особенно учитывая Кубок Стэнли

Соколов: думаю, что «Оттава» будет выбирать больше русских, особенно учитывая Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Проспект «Оттавы Сенаторз» нападающий Егор Соколов прокомментировал тот факт, что он стал первым российским игроком, выбранным «сенаторами» на драфте за последние 13 лет.

«Я ничего не думаю. У «Оттавы», по всей видимости, свои интересы при построении команды. Раньше не было необходимости в русских игроках, сейчас я, конечно, рад, что они выбрали россиянина. Скорее всего, сейчас «Оттава» начнёт выбирать больше русских игроков, особенно если учесть тот факт, что в системе теперь много наших, а в прошедшем финале Кубка Стенли наши игроки вносили ключевую лепту.

Перед драфтом у меня не было никакого понимания насчёт «Сенаторз». Я разговаривал со многими командами, не знал, кто меня выберет. За неделю до драфта они мне позвонили и спрашивали разные вопросы, как прошло лето, как я подготавливался. На этом наш разговор закончился, он был достаточно коротким. Всегда приятно от того, как много россиян выбирают на драфте, что на нас обращают внимание. В России хороший хоккей, правильное развитие игроков и такое количество наших ребят лишь доказывает данный тезис.

Мы будем разговаривать с «Оттавой» через пару дней. Сейчас рынок свободных агентов, поэтому в данный момент им немного не до этого. Будем рассматривать с агентом разные варианты. Скорее всего я останусь тут, тренироваться и набирать форму. Сейчас я тренируюсь с игроком «Оттавы» Батерсоном. Плюс с нами ещё бегает Логан Шарк из «Галифакса». Скорее всего, меня отправят тренироваться уже по своим методичкам, чтобы я был в оптимальных кондициях и готов к тренинг-кемпу», – сказал Соколов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Лебеденко.

Соколов — о драфте НХЛ: отдам все силы и докажу всем, что меня не зря выбрали так высоко
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020