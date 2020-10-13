Соколов: думаю, что «Оттава» будет выбирать больше русских, особенно учитывая Кубок Стэнли

Проспект «Оттавы Сенаторз» нападающий Егор Соколов прокомментировал тот факт, что он стал первым российским игроком, выбранным «сенаторами» на драфте за последние 13 лет.

«Я ничего не думаю. У «Оттавы», по всей видимости, свои интересы при построении команды. Раньше не было необходимости в русских игроках, сейчас я, конечно, рад, что они выбрали россиянина. Скорее всего, сейчас «Оттава» начнёт выбирать больше русских игроков, особенно если учесть тот факт, что в системе теперь много наших, а в прошедшем финале Кубка Стенли наши игроки вносили ключевую лепту.

Перед драфтом у меня не было никакого понимания насчёт «Сенаторз». Я разговаривал со многими командами, не знал, кто меня выберет. За неделю до драфта они мне позвонили и спрашивали разные вопросы, как прошло лето, как я подготавливался. На этом наш разговор закончился, он был достаточно коротким. Всегда приятно от того, как много россиян выбирают на драфте, что на нас обращают внимание. В России хороший хоккей, правильное развитие игроков и такое количество наших ребят лишь доказывает данный тезис.

Мы будем разговаривать с «Оттавой» через пару дней. Сейчас рынок свободных агентов, поэтому в данный момент им немного не до этого. Будем рассматривать с агентом разные варианты. Скорее всего я останусь тут, тренироваться и набирать форму. Сейчас я тренируюсь с игроком «Оттавы» Батерсоном. Плюс с нами ещё бегает Логан Шарк из «Галифакса». Скорее всего, меня отправят тренироваться уже по своим методичкам, чтобы я был в оптимальных кондициях и готов к тренинг-кемпу», – сказал Соколов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Лебеденко.