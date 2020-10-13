Генменеджер «Баффало» объяснил подписание однолетнего контракта с Тейлором Холлом

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс прокомментировал подписание однолетнего контракта с форвардом Тейлором Холлом.
«Мы были открыты для разных сценариев. Мы стараемся быть уверенными в том, что ответственно собираем наш состав. Один год в контракте не должен указывать, что Холл нам нужен всего на один сезон. Мы верим в Тейлора и как в игрока, и как в личность, и надеемся, что в будущем это превратится в долгосрочные отношения, которые будут исправно работать. Мы посмотрим, к чему всё это приведёт, но мы дали им понять нашу позицию, и они также рассказали о своей.
Можете сами спросить Тейлора об этом, но, с нашей точки зрения, у нас были действительно честные переговоры, когда мы обсуждали наши желания и их желания. Прежде чем говорить о сроке или сумме контракта, мы обсуждали смысл данного соглашения. Подходит ли это для обеих сторон? И затем мы уже работали над деталями. Мы дошли до той точки, когда обе стороны чувствовали себя очень уверенно в том, как это может работать в дальнейшем. Получилось то, что получилось, и я думаю, что обе стороны заинтригованы в том, к чему это может привести.
Роль Крюгера? На мой взгляд, то, как Ральф в своё время построил отношения с Тейлором, безусловно, сыграло большую роль в подписании контракта. Мы действительно потратили много времени за последние пару дней на обсуждение и разговоры. Мы с Ральфом открыто и честно общались с Тейлором и его представителями и дошли до финальной точки, чему я очень рад. Конечно, уже сложившиеся отношения Ральфа были неотъемлемой частью всего этого.
Наличие в команде Джека Айкела? Это определенно сыграло свою роль, что не может не радовать. Нам в «Баффало» очень повезло иметь в составе одного из самых элитных центрфорвардов в лиге. И мы чувствуем, что сейчас добавляем в нашу игру одного из самых элитных крайних нападающих НХЛ. Мы очень рады, что у нас появилась такая возможность. Я думаю, что Тейлор понимает такого игрока, как Джек. Ральф в будущем ещё определится с составом, звеньями и всем прочим, чтобы дать нам возможность добиться максимального успеха», – цитирует Адамса пресс-служба НХЛ.
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