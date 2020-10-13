МакКримон прокомментировал подписание контракта с Пьетранджело и последующий обмен Шмидта

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли МакКриммон прокомментировал подписание контракта с защитником Алексом Пьетранджело и последующий обмен Нейта Шмидта в «Ванкувер Кэнакс».



«Мы получили парня, который каждый год претендует на «Норрис Трофи». Он — один из четырёх или пяти лучших защитников. Он четыре года был капитаном «Сент-Луиса». Он хочет побеждать, он — обладатель Кубка Стэнли. Мы бы не зашли так далеко ни для кого, кроме игрока, который, как мы считаем, может сделать для нашей команды так много.



Обмен Шмидта? Был только один сценарий, одна ситуация, при которой мы рассматривали сделку с участием Нейта Шмидта. И это была именно та ситуация, которая предоставила нам возможность добавить Алекса в нашу команду», – цитирует МакКриммона пресс-служба НХЛ.

«Вегас» обменял Нейта Шмидта в «Ванкувер»