Ламорелло — о вынужденном обмене Тэйвза: «Айлендерс» отказались от хорошего игрока

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал обмен защитника Девона Тэйвза в «Колорадо Эвеланш». Клуб с Лонг-Айленда был вынужден расстаться с ключевым защитником команды из-за потолка зарплат.

«Было трудно сообщить Девону об его обмене. Но его решение обратиться в арбитраж НХЛ и неизвестность того, насколько высокий контракт могут ему присудить, вынудили нас пойти на данный шаг. Мы отказались от хорошего игрока. Теперь есть большая вероятность, что мы подпишем новый контракт с защитником Грином», — сказал Ламорелло.

В 68 матчах регулярного чемпионата защитник забросил шесть шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «+1». В 22 матчах плей-офф набрал 10 (2+8) очков при показателе «+3».