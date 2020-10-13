Ламорелло — о вынужденном обмене Тэйвза: «Айлендерс» отказались от хорошего игрока
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал обмен защитника Девона Тэйвза в «Колорадо Эвеланш». Клуб с Лонг-Айленда был вынужден расстаться с ключевым защитником команды из-за потолка зарплат.
«Было трудно сообщить Девону об его обмене. Но его решение обратиться в арбитраж НХЛ и неизвестность того, насколько высокий контракт могут ему присудить, вынудили нас пойти на данный шаг. Мы отказались от хорошего игрока. Теперь есть большая вероятность, что мы подпишем новый контракт с защитником Грином», — сказал Ламорелло.
В 68 матчах регулярного чемпионата защитник забросил шесть шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «+1». В 22 матчах плей-офф набрал 10 (2+8) очков при показателе «+3».
«Айлендерс» обменяли защитника Девона Тэйвза в «Колорадо»
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