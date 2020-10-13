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«Ак Барс» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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Лучевников — о матче с «Трактором»: будет вдвойне приятно обыграть челябинскую школу

Лучевников — о матче с «Трактором»: будет вдвойне приятно обыграть челябинскую школу
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором», который пройдёт 13 октября в Казани. Начало — в 19:00 мск.

«Наша команда собранна, настроена только на победу. Будем биться, надо забирать очень важные очки. Будет ли матч принципиальным лично для меня, потому что я родом из Челябинска? Да, вдвойне приятно будет обыграть челябинскую школу.

С каждой игрой приходит уверенность, раскрепощаюсь. Чем больше игрового времени получаю, тем увереннее себя чувствую. Два матча за два дня? В прошлом сезоне у «Барса» был такой график в плей-офф, ничего нового. Тяжело, но по-другому не даются победы», — цитирует Лучевникова пресс-служба казанского клуба.

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