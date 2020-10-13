«Колорадо» начал переговоры с капитаном команды Ландескогом о новом контракте
«Колорадо Эвеланщ» начал переговоры о новом контракте с капитаном команды Габриэлем Ландескогом, заявил генеральный менеджер клуба Джо Сакик.
«На самом деле мы начали диалог ещё в «пузыре» в Эдмонтоне. Понятно, что сейчас очень многое происходит. Мы это будем учитывать. Мы бы хотели что-то решить в течение года, но если этого не удастся, то мы уверены в отличных отношениях с Гэйбом и том, что к следующему году мы что-то придумаем. Сейчас все пытаются понять, что будет происходить в ближайшие пару лет. Диалог продолжится, и я надеюсь, что мы сможем продлить контракт», – цитирует Сакика пресс-служба НХЛ.
У 27-летнего шведского нападающего остался один год по действующему семилетнему контракту с кэпхитом $ 5,57 млн.
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