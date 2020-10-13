Генменеджер «Рейнджерс»: с нетерпением жду момента, когда впервые увидим Лафренье на льду

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон прокомментировал заключение контракта с первым номером драфта НХЛ 2020 года нападающим Алексисом Лафренье.
«Процесс был лёгким. Мы работали с его агентством и обо всём быстро договорились. Конечно, мы очень рады подписать с ним контракт, что он стал „рейнджером“ и всем сопутствующим вещам. С нетерпением жду момента, когда мы впервые увидим его на льду», — цитирует Гортона пресс-служба НХЛ.
Лафренье провёл два последних сезона в команде Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) «Римуски». В сезоне-2019/2020 канадец набрал 112 (35+77) очков в 52 матчах. Воспитанниками этого же клуба являются победитель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Венсан Лекавалье и трёхкратный обладатель главного трофея НХЛ Сидни Кросби из «Питтсбурга». Оба хоккеиста были выбраны на драфте под первым номером.
- 13 октября 2020
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