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Гендиректор «Южного Урала» оштрафован на 500 тыс. рублей в связи со смертью Крутия

Гендиректор «Южного Урала» оштрафован на 500 тыс. рублей в связи со смертью Крутия
Хоккей / ВХЛ 0

Высшая хоккейная лига на официальном сайте организации опубликовала итоги заседания Дисциплинарного комитета ФХР по факту гибели 23-летнего нападающего «Южного Урала» Павла Крутия.

Сообщается, что представители ФХР и ВХЛ подробно опросили руководителей «Южного Урала», тренерский штаб, медицинский персонал, службу безопасности и игроков команды, также было осмотрено место происшествия. Следственным отделом СК РФ по городу Орску было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц клуба в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

«Дисциплинарным комитетом ФХР были детально рассмотрены вопросы пребывания Крутия в хоккейном клубе «Южный Урал» за период с 8 по 10 июля 2020 года, оказания хоккеисту медицинской помощи, документы Следственного комитета.

12 октября 2020 года по итогам рассмотрения всех обстоятельств дела Дисциплинарным комитетом ФХР были приняты следующие решения:

1. Генеральный директор хоккейного клуба «Южный Урал» Олег Пивунов оштрафован на 500 000 рублей, к нему также применена санкция в виде запрета на осуществление любой связанной с хоккеем деятельности сроком на один год условно с испытательным сроком на один год.
2. Главный тренер Евгений Зиновьев получил предупреждение, к нему также применена санкция в виде запрета на осуществление любой связанной с хоккеем деятельности сроком на один год условно с испытательным сроком на один год.
3. К врачу хоккейного клуба «Южный Урал» Дмитрию Лебедеву применена санкция в виде запрета на выполнение лицом конкретной функции – врача хоккейного клуба сроком на один год.

Совершение в течение испытательного срока нарушения, за которое применена санкция, влечет отмену условного исполнения санкции и ее последующую реализацию», – говорится в сообщении ВХЛ.

Также сообщается, что в соответствии с регламентом лиги «Южный Урал» выплатил компенсацию в размере 200% от суммы заработной платы за сезон родственникам хоккеиста. Напомним, утром 10 июля во время тренировки Крутий почувствовал себя плохо. Врач клуба оказал ему первую помощь, после чего хоккеист был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался.

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