Спортивный директор «Сочи» рассказал о причинах отставки Андриевского

Спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин рассказал о причинах ухода Александра Андриевского с поста главного тренера команды.
«Отставка Андриевского связана с объективными причинами, в первую очередь с игрой команды. Это решение было принято не одним днём, мы взвешивали все за и против, но пришли к такому решению. Нам нужно двигаться дальше, и большое спасибо Александру Леонидовичу за проделанную работу и за его профессионализм. Это человек с большой буквы, но в данной ситуации мы должны были поступить именно так.
Самое главное, чтобы это пошло на пользу команде, и игроки это восприняли правильно. Нам просто нужно двигаться дальше. Преемника мы пока раскрывать не хотим. На игре со СКА исполняющим обязанности будет Егор Вячеславович Башкатов. На данный момент вот так», — цитирует Зюзина Sport24.
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