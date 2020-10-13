Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Спортивный директор «Сочи» рассказал о причинах отставки Андриевского

Спортивный директор «Сочи» рассказал о причинах отставки Андриевского
Хоккей / КХЛ 0

Спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин рассказал о причинах ухода Александра Андриевского с поста главного тренера команды.

«Отставка Андриевского связана с объективными причинами, в первую очередь с игрой команды. Это решение было принято не одним днём, мы взвешивали все за и против, но пришли к такому решению. Нам нужно двигаться дальше, и большое спасибо Александру Леонидовичу за проделанную работу и за его профессионализм. Это человек с большой буквы, но в данной ситуации мы должны были поступить именно так.

Самое главное, чтобы это пошло на пользу команде, и игроки это восприняли правильно. Нам просто нужно двигаться дальше. Преемника мы пока раскрывать не хотим. На игре со СКА исполняющим обязанности будет Егор Вячеславович Башкатов. На данный момент вот так», — цитирует Зюзина Sport24.

Хоккейный клуб «Сочи» отправил в отставку главного тренера Александра Андриевского
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020