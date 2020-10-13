Агент Федотов: то, что несёт Задоров, — яркая иллюстрация того, что он собой представляет

Бывший скаут сборной России, а ныне хоккейный агент Сергей Федотов поделился мнением о заявлениях защитника «Чикаго Блэкхоукс» Никиты Задорова.

«Я очень рад, что Никита Задоров обменян из моей любимой команды НХЛ! И то, что он уже несколько дней несёт в СМИ, — яркая иллюстрация того, что он собой представляет! Но я это всегда знал и лишь намекал в эфирах про его павлиний хвост», — написал Федотов в своём «твиттере».

С 2015 года Задоров выступал за «Колорадо Эвеланш». В сезоне-2019/2020 игрок провёл за «Колорадо» 64 матча и набрал в них 13 очков, забросив четыре шайбы и отдав девять голевых передач при показателе полезности "+6". Всего за время заокеанской карьеры Задоров отыграл 356 матчей и набрал в них 75 (22+53) очков при полезности "-10". На прошлой неделе Никиту обменяли в «Чикаго».