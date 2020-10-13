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3-й номер драфта-2020 Тим Штюцле выбыл на 6-8 недель из-за травмы

3-й номер драфта-2020 Тим Штюцле выбыл на 6-8 недель из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0

Третий номер драфта НХЛ—2020, немецкий нападающий Тим Штюцле, выступающий за «Мангейм», выбыл из строя на шесть-восемь недель из-за травмы руки, информирует официальный сайт клуба из Германии. 18-летний форвард получил повреждение во время тренировки. Медицинское обследование показало, что хоккеисту потребуется операция.

Отметим, что Штюцле повторил рекорд форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля для немецких игроков на драфте НХЛ. В 2014 году он был также выбран под третьим номером.

Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером.

Результаты первого раунда драфта НХЛ–2020
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