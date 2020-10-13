3-й номер драфта-2020 Тим Штюцле выбыл на 6-8 недель из-за травмы
Третий номер драфта НХЛ—2020, немецкий нападающий Тим Штюцле, выступающий за «Мангейм», выбыл из строя на шесть-восемь недель из-за травмы руки, информирует официальный сайт клуба из Германии. 18-летний форвард получил повреждение во время тренировки. Медицинское обследование показало, что хоккеисту потребуется операция.
Отметим, что Штюцле повторил рекорд форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля для немецких игроков на драфте НХЛ. В 2014 году он был также выбран под третьим номером.
Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером.
Результаты первого раунда драфта НХЛ–2020
- 13 октября 2020
-
16:54
-
16:32
-
16:17
-
15:46
-
15:40
-
15:26
-
15:20
-
14:47
-
14:11
-
14:01
-
13:37
-
13:05
-
13:00
-
12:33
-
12:11
-
12:05
-
11:41
-
11:32
-
11:15
-
10:52
-
10:25
-
10:15
-
09:51
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
08:10
-
08:01
-
06:02
-
03:36
-
02:39
-
02:18
-
02:03
Партнерский контент