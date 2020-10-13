Обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачёв посетил тренировку «Нефтехимика»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв сегодня, 13 октября, посетил «Нефтехим-Арену» в Нижнекамске, сообщается на официальном сайте «Нефтехимика».

После посещения родной школы № 31 хоккеист побывал на открытой тренировке команды «Нефтехимик», на которую были приглашены болельщики и СМИ. Также обладатель Кубка Стэнли провёл встречу с воспитанниками и тренерами ДЮСШ «Нефтехимик» на родной малой ледовой арене.

Фото: Официальный сайт ХК «Нефтехимик»

Сергачёв в регулярном чемпионате-2019/2020 набрал 34 (10+24) очка, получив рекордное за карьеру среднее игровое время — 20 минут и 22 секунды, а также более 22 минут в матче плей-офф. Он стал первым хоккеистом из Татарстана, вписавшим своё имя на Кубке Стэнли.

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