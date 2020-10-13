Каменский — о Ничушкине: не каждый сумел бы преодолеть эту чёрную безголевую серию

Вице-президент КХЛ олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением о продлении контракта «Колорадо Эвеланш» с российским нападающим Валерием Ничушкиным.
«За последний год Ничушкин сумел перезапустить карьеру, и это стало результатом колоссального труда и выдержки. Не каждый сумел бы преодолеть эту чёрную безголевую серию. Большинство бы опустили руки. Но Валерий до последнего держался, пошёл на существенное снижение контракта, лишь бы не закончить карьеру в НХЛ таким печальным образом. И в результате не просто удержался там, а стал значимым игроком «Колорадо», на которого теперь руководство клуба серьёзно рассчитывает», — приводят слова Каменского «Известия».
В минувшем сезоне российский форвард принял участие в 65 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 13 шайб и сделав 14 результативных передач при показателе полезности «+26» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф Ничушкин сыграл 15 матчей, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу и показателе полезности «0» и двух минутах штрафа.
- 13 октября 2020
-
20:08
-
19:38
-
19:21
-
18:56
-
18:36
-
17:51
-
16:54
-
16:32
-
16:17
-
15:46
-
15:40
-
15:26
-
15:20
-
14:47
-
14:11
-
14:01
-
13:37
-
13:05
-
13:00
-
12:33
-
12:11
-
12:05
-
11:41
-
11:32
-
11:15
-
10:52
-
10:25
-
10:15
-
09:51
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
08:10