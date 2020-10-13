Каменский — о Ничушкине: не каждый сумел бы преодолеть эту чёрную безголевую серию

Вице-президент КХЛ олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением о продлении контракта «Колорадо Эвеланш» с российским нападающим Валерием Ничушкиным.

«За последний год Ничушкин сумел перезапустить карьеру, и это стало результатом колоссального труда и выдержки. Не каждый сумел бы преодолеть эту чёрную безголевую серию. Большинство бы опустили руки. Но Валерий до последнего держался, пошёл на существенное снижение контракта, лишь бы не закончить карьеру в НХЛ таким печальным образом. И в результате не просто удержался там, а стал значимым игроком «Колорадо», на которого теперь руководство клуба серьёзно рассчитывает», — приводят слова Каменского «Известия».

В минувшем сезоне российский форвард принял участие в 65 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 13 шайб и сделав 14 результативных передач при показателе полезности «+26» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф Ничушкин сыграл 15 матчей, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу и показателе полезности «0» и двух минутах штрафа.