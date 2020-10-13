41-летний Патрик Марло подписал однолетний контракт с «Сан-Хосе»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Патриком Марло. Соглашение с 41-летним форвардом рассчитано на один год. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Марло был выбран в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером «Сан-Хосе», в котором выступал на протяжении 19 сезонов подряд. В сезоне-2015/2016 Патрик набрал 1000-е очко и вместе с «Сан-Хосе» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, где «Шаркс» уступили в шести матчах «Питтсбург Пингвинз».
После 19 сезонов и 1493 матчей в составе «акул» 2 июля 2017 года 37-летний Марло подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мейпл Лифс» на общую сумму $ 18,75 млн. Летом 2019 года Патрик покинул «Торонто» и вернулся в родной клуб.
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