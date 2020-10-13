Генменеджер «Сан-Хосе»: Марло вдохновляет окружающих своим примером

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал возвращение в клуб 41-летнего нападающего Патрика Марло.
«Патрик — один из самых знаковых игроков в истории «Сан-Хосе Шаркс», а также один из самых уважаемых ветеранов в Национальной хоккейной лиге. На протяжении всей карьеры в НХЛ он демонстрировал фантастические лидерские качества на льду и вне его, а его жажда победы по-прежнему крайне высока. Патрик вдохновляет окружающих своим примером и продолжает находить отклик у нашей молодёжи», — приводит слова Уилсона пресс-служба лиги.
Марло был выбран в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером «Сан-Хосе», в котором выступал на протяжении 19 сезонов подряд. В сезоне-2015/2016 Патрик набрал 1000-е очко и вместе с «Сан-Хосе» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, где «Шаркс» уступили в шести матчах «Питтсбург Пингвинз».
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