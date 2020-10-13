Сергачёв: мною движет любовь к хоккею. Хочу развиваться и становиться лучшим

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, за счёт чего ему удалось добиться успеха.

«Я всю жизнь тренировался, играл в хоккей, потому что я люблю хоккей. Это моё призвание, я считаю. И оно, наверное, движет мною. Я просто люблю хоккей, люблю игру. Я всё своё детство, когда тренировался со своим тренером Андреем Николаевичем Жаренковым, брал коньки и шёл на каток и играл против деток. Мною движет любовь к хоккею, и я хочу развиваться и расти дальше, становиться лучшим.

Какую роль отвожу первому тренеру? В первую очередь это заслуга родителей, что воспитали, потом тренер. Он вытянул меня из детского сада, привёл в хоккей, с формой даже как-то помог. Дал мне роль лидера в команде — я со льда не уходил, минут по 40 играл. Конечно, я ему благодарен, и всю жизнь буду благодарным именно ему, потому что он огромную работу со мной проделал.

Не боюсь ли перегореть? Нет, не боюсь. Я знаю, что у меня есть цель стать лучше. Была цель — Кубок. Достиг её. Но это не значит, что на этом всё. Его разыгрывают каждый год. Мы каждый год играем за Кубок. Мы не играем за контракт, за деньги. Мы играем за любовь фанатов, играем для фанатов. В следующем сезоне снова будем стараться выиграть Кубок. Сам буду стараться стать лучше как хоккеист и человек», — приводит слова Сергачёва пресс-служба «Нефтехимика».