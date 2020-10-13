Генменеджер «Каролины»: верим, что Пономарёва ждёт яркое будущее
Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал подписание контракта новичка с российским нападающим Василием Пономарёвым, которого клуб выбрал под общим 53-м номером на драфте НХЛ 2020 года.
«Василий — сильный двусторонний игрок с высоким хоккейным IQ. Мы были рады выбрать игрока такого калибра во втором раунде драфта и верим, что его ждёт яркое будущее», — приводит слова Уодделла пресс-служба лиги.
Спортивные права на Пономарёва в России остались у «Крыльев Советов». В сезоне-2018/2019, проведённом в клубе МХЛ, Василий в 37 матчах набрал 29 (9+20) очков. В минувшем сезоне россиянин выступал за «Шовиниган Катарактес» из юниорской лиги Квебека. В 57 матчах он набрал 49 (18+31) очков.
Форвард Василий Пономарёв подписал контракт новичка с «Каролиной»
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