Лидеры «Бостона» Пастрняк, Маршан и Макэвой перенесли операции в межсезонье
Нападающие «Бостон Брюинз» Брэд Маршан и Давид Пастрняк, а также защитник Чарли Макэвой перенесли операции в межсезонье, сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги.
Маршан в середине сентября перенёс операцию на лобковом симфизе таза, канадский нападающий пропустит около трёх месяцев, если начинать отсчёт со времени публикации информации – с середины октября.
Пастрняку в середине сентября сделали артроскопию тазобедренного сустава, из-за чего чешский форвард выбыл примерно на четыре месяца, если вести отсчёт аналогичным образом.
Макэвой перенёс артроскопию на правом колене. Американскому защитнику разрешено заниматься без ограничений в межсезонье, он будет готов к началу регулярного чемпионата НХЛ.
Маршан — о выступлении «Бостона» в плей-офф: пустая трата времени. Мы ничего не показали
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