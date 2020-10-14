Лидеры «Бостона» Пастрняк, Маршан и Макэвой перенесли операции в межсезонье

Нападающие «Бостон Брюинз» Брэд Маршан и Давид Пастрняк, а также защитник Чарли Макэвой перенесли операции в межсезонье, сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги.

Маршан в середине сентября перенёс операцию на лобковом симфизе таза, канадский нападающий пропустит около трёх месяцев, если начинать отсчёт со времени публикации информации – с середины октября.



Пастрняку в середине сентября сделали артроскопию тазобедренного сустава, из-за чего чешский форвард выбыл примерно на четыре месяца, если вести отсчёт аналогичным образом.



Макэвой перенёс артроскопию на правом колене. Американскому защитнику разрешено заниматься без ограничений в межсезонье, он будет готов к началу регулярного чемпионата НХЛ.