Экс-голкипер «Сан-Хосе» Аарон Делл пополнил вратарскую бригаду «Торонто»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» в официальном «твиттере» объявил о подписании контракта с вратарём Аароном Деллом. Соглашение с 31-летним голкипером рассчитано на один год, а его зарплата составит $ 800 тыс.

В минувшем сезоне он провёл 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс», в которых одержал 12 побед при 90,7% отражённых бросков и коэффициент надёжности 3,01. Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла $ 1,9 млн за сезон. В «акулах» Делл являлся бэкапом Мартина Джонса, но в это межсезонье «Шаркс» выменяли из «Миннесоты Уайлд» Девана Дубника.

Ранее генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас опроверг сообщения о возможном обмене основного вратаря команды Фредерика Андерсена.