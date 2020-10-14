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НХЛ определила даты арбитражных слушаний по контрактам Михеева и Георгиева

НХЛ определила даты арбитражных слушаний по контрактам Михеева и Георгиева
Хоккей / НХЛ 0

НХЛ определила даты арбитражных слушаний по контрактам игроков. Арбитражные слушания будут проводиться с 20 октября по 8 ноября.

В этом году в арбитраж обратились 26 игроков, среди которых два россиянина – голкипер Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс») и нападающий Илья Михеев («Торонто Мэйпл Лифс»). Слушание по контракту Михеева назначено на 21 октября, Георгиева – на 31 октября.

Напомним, что при принятии решения арбитр руководствуется показателем рыночной стоимости игрока, сопоставляя его достижения и статистику с другими игроками. Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. При этом зарплата игрока, назначенная арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта. Игроки могут подписать контракт с их нынешней командой в любое время до вынесения решения арбитром. Обычно большая часть дел не успевает дойти до разбирательства.

Стал известен полный список игроков, обратившихся в арбитраж НХЛ
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