Давыдов: «Динамо» сыграло за Крикунова, что важнее двух очков с принципиальным соперником

Легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов поделился мнением о победе бело-голубых в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:3). В этой встрече московской командой руководил старший тренер Юрий Бабенко, подменявший на тренерском мостике Владимира Крикунова.
«Победа в Санкт-Петербурге была очень важной — прежде всего в плане психологии. Одно время «Динамо» очень успешно играло со СКА, потом пошла обратная серия. Рад, что она завершена.
В матче в Санкт-Петербурге мне больше всего понравился характер нашей команды. Болезнь главного тренера, его операция только сплотили команду, она сыграла за Владимира Крикунова. Это говорит о том, что внутри динамовского клуба — правильная, профессиональная атмосфера. Что важнее, чем просто два очка, набранных даже с самым принципиальным соперником», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.
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