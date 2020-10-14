Президент «Рейнджерс» объяснил смысл перехода Джонсона, чей контракт выкупил «Питтсбург»

Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон объяснил, почему клуб подписал однолетний контракт с защитником Джеком Джонсоном, от услуг которого ранее отказались в «Питтсбург Пингвинз», выкупив его соглашение.
«В минувшем сезоне „Питтсбург “ занял восьмое место в НХЛ по игре в меньшинстве. В гостевых матчах они показали шестой результат по нейтрализации большинства соперника, а Джонсон являлся одним из ключевых игроков их команды в этом компоненте. Что касается нашей команды, то у нас были огромные проблемы в этой области. Мы показали 23-й результат в сезоне, а в домашних матчах и вовсе оказались 30-ми. Так что усилить меньшинство было очень важно для нас.
Вдобавок в этому Жак Мартен (новый тренер защитников «Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата») очень сильно рекомендовал нам взять Джонсона. Жак отстаивал его подписание. Контракт рассчитан на один сезон, маленькая зарплата в условиях наших проблем с потолком зарплат, защитник на левой стороне — вот все причины, по которым мы его взяли», — сказал Дэвидсон.
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