Президент «Рейнджерс» объяснил смысл перехода Джонсона, чей контракт выкупил «Питтсбург»

Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон объяснил, почему клуб подписал однолетний контракт с защитником Джеком Джонсоном, от услуг которого ранее отказались в «Питтсбург Пингвинз», выкупив его соглашение.

«В минувшем сезоне „Питтсбург “ занял восьмое место в НХЛ по игре в меньшинстве. В гостевых матчах они показали шестой результат по нейтрализации большинства соперника, а Джонсон являлся одним из ключевых игроков их команды в этом компоненте. Что касается нашей команды, то у нас были огромные проблемы в этой области. Мы показали 23-й результат в сезоне, а в домашних матчах и вовсе оказались 30-ми. Так что усилить меньшинство было очень важно для нас.

Вдобавок в этому Жак Мартен (новый тренер защитников «Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата») очень сильно рекомендовал нам взять Джонсона. Жак отстаивал его подписание. Контракт рассчитан на один сезон, маленькая зарплата в условиях наших проблем с потолком зарплат, защитник на левой стороне — вот все причины, по которым мы его взяли», — сказал Дэвидсон.