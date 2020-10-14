Источник: «Торонто» интересуется 41-летним Джо Торнтоном

Журналист The Athletic Джеймс Миртл сообщил, что «Торонто Мэйпл Лифс» проявляет интерес к форварду Джо Торнтону.

«Переговоры находятся на начальной стадии. Похоже, есть взаимный интерес. «Лифс», как и во время рынка свободных агентов в 2017 году, дали Торнтону понять, что он нужен им. Ни агент Торнтона, ни «Лифс» пока не комментировали переговоры. И, вероятно, их будет справедливо называть предварительными», – написал Миртл.

В нынешнем регулярном чемпионате ветеран лиги принял участие в 70 матчах, набрав в них 31 очко (7+24) при показателе полезности «-19». Всего в Национальной хоккейной лиге нападающий провёл 1636 матчей и набрал 1509 очков (420+1089). За долгую карьеру Джо не сумел завоевать Кубок Стэнли.