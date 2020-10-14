Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Магнитогорский «Металлург» обменял защитника Верещагина в московское «Динамо»

Магнитогорский «Металлург» обменял защитника Верещагина в московское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» обменял защитника Ивана Верещагина в московское «Динамо», сообщается в официальном «твиттере» уральского клуба.

«По результатам соглашения спортивные права на защитника Ивана Верещагина переходят к московскому «Динамо», взамен магнитогорский «Металлург» получил денежную компенсацию», — сказано в официальном сообщении пресс-службы уральского клуба.

В межсезонье 25-летний защитник не принял контрактное предложение магнитогорского клуба и остался в статусе ограниченно свободного агента. В минувшем сезоне российский защитник принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-15".

Ласьков: сделали предложения Верещагину и Береглазову, с Мозякиным продолжаются переговоры
Талантливый защитник не может договориться с «Магниткой». Что будет с Верещагиным?
Получал контракт на 55 млн и был кандидатом в сборную, а сейчас не может найти новую команду.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020