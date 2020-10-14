Магнитогорский «Металлург» обменял защитника Верещагина в московское «Динамо»
Магнитогорский «Металлург» обменял защитника Ивана Верещагина в московское «Динамо», сообщается в официальном «твиттере» уральского клуба.
«По результатам соглашения спортивные права на защитника Ивана Верещагина переходят к московскому «Динамо», взамен магнитогорский «Металлург» получил денежную компенсацию», — сказано в официальном сообщении пресс-службы уральского клуба.
В межсезонье 25-летний защитник не принял контрактное предложение магнитогорского клуба и остался в статусе ограниченно свободного агента. В минувшем сезоне российский защитник принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-15".
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