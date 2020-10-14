«Барыс» поместил защитника Маклюкова в список травмированных. Там уже находится Карлссон

Защитник «Барыса» Алексей Маклюков помещён в список травмированных, сообщается на официальном сайте клуба из Нур-Султана. Ранее команда Юрия Михайлиса из-за травмы потеряла голкипера Хенрика Карлссона.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 27-летний защитник сыграл восемь матчей, отметившись двумя результативными передачами при показателе полезности «-2». Маклюков в среднем за матч проводил на льду 22 минуты и 41 секунду, занимая второе место по айс-тайму в своей команде.

Тем временем «Барыс» продолжает выездную серию. Сегодня, 14 октября, её соперником станет московский «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. В первом матче в поездке «Барыс» в овертайме сломил сопротивление уфимского «Салавата Юлаева» (3:2 ОТ).