Зито: не сомневаюсь в Бобровском. Ещё никогда не встречал такого трудолюбивого человека

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито поделился мнением о голкипере команды Сергее Бобровском.

«Всё очень просто. Нужно провести с Бобом какое-то время и узнать, какой он человек. Я в нём не сомневаюсь, и мне легко это говорить, потому что я его знаю. Я уже многим говорил, что ещё никогда не встречал такого трудолюбивого человека. И не только я об этом говорю. Мы живём в эпоху, когда любят обо всём говорить в превосходной степени. Могу сказать, что мне становится стыдно, когда я смотрю на то, как он каждый день работает. Я смотрю на него, и мне стыдно. Я говорю себе, что должен бежать, чем-то заняться.



Он очень внимателен к деталям, к процессу подготовки, всегда сконцентрирован, готов показать всё, на что способен. В этом плане с ним никто не сравнится. Это правда. Я даже больше скажу, что в «Коламбусе» мы иногда говорили Бобу, что он слишком много работает. Поэтому мне легко говорить об этом. Вы сами это поймёте, когда познакомитесь с ним. Я ни капли не сомневаюсь в нём», — цитирует Зито пресс-служба НХЛ.