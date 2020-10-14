Тренер «Ак Барса»: мы немного забуксовали. Главная сложность в том, что нет ротации
Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром». Встреча состоится сегодня, 14 октября. Начало – в 19:00 по мск.
«Сейчас главная сложность в том, что нет возможности для ротации игроков. Конечно, это накладывает определённый отпечаток – изменили немного подготовку к игре. Вчера игра закончилась в серии буллитов, закончили матч поздно. Ребятам надо элементарно восстановиться.
Мы всегда обращаем внимание на свою игру. При этом, конечно, смотрим, как играет соперник – в меньшинстве, большинстве. Но в принципе отталкиваемся от своей игры. Мы немного забуксовали, надо искать свой хоккей. Никто нос не вешает, сейчас ребята ещё вернутся в состав», – цитирует Зубова пресс-служба казанского клуба.
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