Ньето — о переходе в «Сан-Хосе»: буду рад встретиться с ребятами и пойти с ними на войну

Нападающий Мэттью Ньето прокомментировал подписание контракта с «Сан-Хосе Шаркс». Форвард вернулся в «Шаркс» после трёх сезонов в «Колорадо Эвеланш»



«Я думаю, это определённо необычный год для выхода на рынок свободных агентов. Я действительно не знал, чего ожидать, но мой агент сообщил, что «Сан-Хосе» проявляет интерес. Мне нравилось в «Сан-Хосе». Там еще есть несколько хоккеистов, с которыми я играл, с которыми у меня хорошие отношения. И я буду очень рад встретиться с остальными ребятами, пойти на войну вместе с этими парнями в этом году», – цитирует Ньето пресс-служба НХЛ.

За карьеру в НХЛ форвард провёл 472 матча. Он забросил 62 шайбы и отдал 89 результативных передач при показателе полезности «–21» и 82 минутах штрафа. «Сан-Хосе» выбрал Ньето во втором раунде под общим 47-м номером на драфте-2011.