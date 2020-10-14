В МХЛ зафиксировано 74 случая заражения коронавирусом

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов сообщил о количестве хоккеистов МХЛ, заражённых коронавирусом.
«По состоянию на 13 октября в МХЛ 74 человека имеют подтверждённые признаки COVID-19, 312 выздоровели. Нам пришлось переносить встречи, учитывая запросы заинтересованных сторон. На данный момент у нас есть пространство для манёвра, но чемпионат не резиновый, и в скором времени свободные даты могут закончиться. В связи с этим хотелось бы, чтобы руководство клубов не злоупотребляло сложившейся ситуацией. При этом мы благодарны всем, кто относится с пониманием и старается решить исход матчей на площадке, а не за её пределами.
Все сейчас находятся в практически одинаковых условиях ожидания. Невозможно держать хорошую физическую форму во время двухнедельного карантина, это просто нереально. Например, игроки «Локо» не выходили на лёд три недели. Получился очень большой перерыв и у нескольких других команд, например у «Кузнецких Медведей», у «Стальных Лисов». Но повального заражения в клубах нет. Получается, что часть хоккеистов тренируется и играет, а остальные восстанавливаются и ждут. Это нелёгкое время, которое нужно пережить. К тому же время показывает, что вернувшиеся после перерывов команды не теряют хватки и смотрятся хорошо. Это заслуга работников команд, врачей и тренеров, которые правильно распределяют нагрузку», — приводит слова Гуськова «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз МХЛ.
Напомним, что регулярный чемпионат МХЛ стартовал в начале сентября.
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