Илья Воробьёв пропустит матч с «Авангардом», не заявлены Прохоркин, Ламмикко и Антипин

«Металлург» объявил состав на сегодняшнюю встречу с омским «Авангардом», сообщается на официальной странице магнитогорской команды в «Твиттере».
Матч пропустят нападающие Николай Прохоркин и Юхо Ламмикко, а также 20-летний защитник Вадим Антипин. Их места займут игроки обороны Владислав Сёмин и Никита Хлыстов. Участие во встрече примет форвард Юрий Платонов.
Матч также пропустит Богдан Потехин, а также главный тренер команды Илья Воробьёв. Они сдали положительные тесты на коронавирус.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Пашнин — Минулин, Карпов — Плотников — Кошелев;
- Дронов — Мартынов, Песонен — Швырёв — Чибисов;
- Яковлев — Земчёнов, Бек — Нестрашил — Юров;
- Сёмин — Хлыстов, Коробкин — Платонов — Рожков.
Место в воротах займёт Василий Кошечкин. Его сменщиком станет Юхо Олкинуора.
Напомним, что главный тренер хозяев Илья Воробьёв пропустит вторую встречу подряд. Ранее 45-летний специалист не присутствовал на тренерской скамейке в матче с ЦСКА.
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