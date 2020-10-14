Илья Воробьёв пропустит матч с «Авангардом», не заявлены Прохоркин, Ламмикко и Антипин

«Металлург» объявил состав на сегодняшнюю встречу с омским «Авангардом», сообщается на официальной странице магнитогорской команды в «Твиттере».



Матч пропустят нападающие Николай Прохоркин и Юхо Ламмикко, а также 20-летний защитник Вадим Антипин. Их места займут игроки обороны Владислав Сёмин и Никита Хлыстов. Участие во встрече примет форвард Юрий Платонов.



Матч также пропустит Богдан Потехин, а также главный тренер команды Илья Воробьёв. Они сдали положительные тесты на коронавирус.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Пашнин — Минулин, Карпов — Плотников — Кошелев;

Дронов — Мартынов, Песонен — Швырёв — Чибисов;

Яковлев — Земчёнов, Бек — Нестрашил — Юров;

Сёмин — Хлыстов, Коробкин — Платонов — Рожков.

Место в воротах займёт Василий Кошечкин. Его сменщиком станет Юхо Олкинуора.



Напомним, что главный тренер хозяев Илья Воробьёв пропустит вторую встречу подряд. Ранее 45-летний специалист не присутствовал на тренерской скамейке в матче с ЦСКА.