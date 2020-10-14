Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Илья Воробьёв пропустит матч с «Авангардом», не заявлены Прохоркин, Ламмикко и Антипин

Илья Воробьёв пропустит матч с «Авангардом», не заявлены Прохоркин, Ламмикко и Антипин
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» объявил состав на сегодняшнюю встречу с омским «Авангардом», сообщается на официальной странице магнитогорской команды в «Твиттере».

Матч пропустят нападающие Николай Прохоркин и Юхо Ламмикко, а также 20-летний защитник Вадим Антипин. Их места займут игроки обороны Владислав Сёмин и Никита Хлыстов. Участие во встрече примет форвард Юрий Платонов.

Матч также пропустит Богдан Потехин, а также главный тренер команды Илья Воробьёв. Они сдали положительные тесты на коронавирус.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Пашнин — Минулин, Карпов — Плотников — Кошелев;
  • Дронов — Мартынов, Песонен — Швырёв — Чибисов;
  • Яковлев — Земчёнов, Бек — Нестрашил — Юров;
  • Сёмин — Хлыстов, Коробкин — Платонов — Рожков.

Место в воротах займёт Василий Кошечкин. Его сменщиком станет Юхо Олкинуора.

Напомним, что главный тренер хозяев Илья Воробьёв пропустит вторую встречу подряд. Ранее 45-летний специалист не присутствовал на тренерской скамейке в матче с ЦСКА.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв пропускает матч с ЦСКА
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020