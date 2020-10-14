Игроки «Магнитки» Прохоркин и Ламмикко пропускают матч с «Авангардом» из-за симптомов ОРВИ

Нападающие Николай Прохоркин и Юхо Ламмикко не вошли в состав «Металлурга» на встречу регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» из-за симптомов ОРВИ.



«У Прохоркина и Ламмикко признаки ОРВИ, они отправлены домой. Ждём результатов тестов», — сообщили в пресс-службе команды.



Кроме того матч пропускает защитник Вадим Антипин.



В понедельник стало известно, что положительный тест на коронавирус сдал главный тренер магнитогорцев Илья Воробьёв. Тренер уже пропустил встречу с московским ЦСКА. Во вторник клуб объявил о положительном тесте форварда Богдана Потехина.



Напомним, что сегодня, 14 октября, проходит встреча между «Металлургом» и «Авангардом». После первого периода в Магнитогорске безголевая ничья.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв пропускает матч с ЦСКА