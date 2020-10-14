Хоккеист «Динамо» Даниил Тарасов стал жертвой домашнего насилия. Его ранили ножом

29-летний нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов стал жертвой домашнего насилия. Его ранили ножом. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
«13 октября Даниил сильно поссорился со своей бывшей девушкой Алиной на почве ревности. Так сильно, что получил ножевое ранение и ушиб плеча.
Прибывшие на место сотрудники скорой заметили, что Тарасов с Алиной перед скандалом немного выпили. В полицию Даниил обращаться не стал — сотрудникам полиции сказал, что претензий ни к кому не имеет», — говорится в сообщении.
Отметим, что сегодня, 14 октября, Тарасов уже принимал участие в тренировке москвичей.
Тарасов выступает за «Динамо» с 2015 года. В столичную команду он перешёл из НХЛ, где играл за «Сан-Хосе Шаркс». Кроме того Тарасов является воспитанником бело-голубых.
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