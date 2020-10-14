Московское «Динамо» прокомментировало информацию о том, что Тарасов был ранен ножом

Московское «Динамо» прокомментировало инцидент с Даниилом Тарасовым. Ранее появилась информация, что игрок стал жертвой домашнего насилия. Его ранили ножом.



«Вечером, 14 октября, в различных источниках появилась информация об инциденте, в котором был замешан форвард бело-голубых Даниил Тарасов.



В связи с этим хоккейный клуб «Динамо» Москва считает необходимым заявить следующее: после победы в Санкт-Петербурге над ХК СКА команде московского «Динамо» был предоставлен выходной. Сбор на базе бело-голубых после выходного был назначен на 14 октября. В 16:00 состоялось собрание, на котором присутствовали все игроки команды. По окончании собрания состоялась силовая тренировка в зале, а также кросс, в котором не принял участия только Владимир Брюквин, который продолжает восстанавливаться от повреждения.



Нападающий Даниил Тарасов также работал с командой на общих основаниях и не обращался к врачам за медицинской помощью или консультацией.



Тем не менее хоккейный клуб «Динамо» Москва проведёт внутреннее расследование, после чего, в случае выявлений нарушений, к игроку будут применены штрафные санкции.



Завтра бело-голубые продолжат подготовку к дерби с ЦСКА, которое состоится в ближайшее воскресенье, 18 октября», — говорится в сообщении в «телеграме» москвичей.

Хоккеист «Динамо» Даниил Тарасов стал жертвой домашнего насилия. Его ранили ножом