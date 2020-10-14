Хартли — о матче с «Металлургом»: «Авангард» сам себе не дал шанса на победу

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Металлургом» (0:3).
«Поздравляю «Металлург» с победой. Они классно играли все 60 минут. Смотрелись лучше нас. Не позволили нам сделать практически ничего. Сегодня у нас Игорь Бобков был лучшим игроком. К сожалению, мы показали не лучшую игру, мало создали моментов в атаке. Почему выбрали именно Бобкова? У нас два классных вратаря, говорил это миллион раз с начала сезона. Другой вопрос, что сегодня мы не забили ни одной шайбы. Надеюсь, никто не сможет обвинить Игоря, что он провёл плохой матч. Гарипов дважды играл с «Металлургом» на ноль? Может быть, стоило это учесть. Почему мы сыграли в непривычной манере? Мы не катались как надо, не выполняли что нужно. Мы сами себе не дали шанса на победу. Считаю, нужно отдать должное «Металлургу». Они здорово сыграли», — приводит слова Хартли пресс-служба КХЛ.
- 14 октября 2020
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