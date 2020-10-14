Агент Тарасова: не собираюсь обсуждать личную жизнь игроков и другие конфликты

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Даниила Тарасова, прокомментировал информацию, что игрок стал жертвой домашнего насилия.



«Всегда готов к диалогу со СМИ, журналистами и никогда не откажу им в общении на хоккейные темы. Но не собираюсь обсуждать личную жизнь игроков и другие конфликты, не имеющие никакого отношения к спорту», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, появилась информация, что 13 октября Даниил на почве ревности поссорился с бывшей девушкой, Алиной, вследствие чего получил ножевое ранение и ушиб плеча.



Прибывшие на место сотрудники скорой заметили, что Тарасов с Алиной перед скандалом немного выпили. Даниил не стал обращаться в полицию. Игрок сказал сотрудникам полиции, что претензий ни к кому не имеет.

Хоккеист «Динамо» Даниил Тарасов стал жертвой домашнего насилия. Его ранили ножом