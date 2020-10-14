Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Игроки минского «Динамо» Фурх, Тейлор, Лодня и Клинкхаммер ушли на карантин

Игроки минского «Динамо» Фурх, Тейлор, Лодня и Клинкхаммер ушли на карантин
Хоккей / КХЛ 0

Четыре хоккеиста минского «Динамо» ушли на карантин, сообщает «телеграм»-канал «Хоккейный Бульбаш».

«В число ушедших на карантин входят Фурх, Тейлор, Лодня и Клинкхаммер. Это объясняет последние изменения в составе минчан.

Но есть и хорошие новости. Менелл и Альмквист, которые заболели коронавирусом в числе первых, могут принять участие в матче с «Локомотивом», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале октября минское «Динамо» объявило, что пять игроков команды заболело коронавирусом. Они ушли на карантин. Вместе с хоккеистами матчи пропускал и главный тренер клуба Крэйг Вудкрофт, а также его тренерский штаб. Они не могли присутствовать на матчах белорусской команды, так как находились на самоизоляции из-за коронавируса, как контакты первого уровня.

У лучшего бомбардира-защитника КХЛ подозрение на коронавирус
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020