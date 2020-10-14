Игроки минского «Динамо» Фурх, Тейлор, Лодня и Клинкхаммер ушли на карантин

Четыре хоккеиста минского «Динамо» ушли на карантин, сообщает «телеграм»-канал «Хоккейный Бульбаш».
«В число ушедших на карантин входят Фурх, Тейлор, Лодня и Клинкхаммер. Это объясняет последние изменения в составе минчан.
Но есть и хорошие новости. Менелл и Альмквист, которые заболели коронавирусом в числе первых, могут принять участие в матче с «Локомотивом», — говорится в сообщении.
Напомним, в начале октября минское «Динамо» объявило, что пять игроков команды заболело коронавирусом. Они ушли на карантин. Вместе с хоккеистами матчи пропускал и главный тренер клуба Крэйг Вудкрофт, а также его тренерский штаб. Они не могли присутствовать на матчах белорусской команды, так как находились на самоизоляции из-за коронавируса, как контакты первого уровня.
- 14 октября 2020
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